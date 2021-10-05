مجلس الشيوخ يُرجئ التصويت على تمويل صواريخ "القبة الحديدية"

رام الله - دنيا الوطنأرجأ مجلس السيوخ الأميركي، الليلة الماضية، التصويت على مقترح تمويل خاص لإسرائيل لشراء صواريخ اعتراضية لـ"القبة الحديدية"، بمبلغ مليار دولار، في أعقاب معارضة السيناتور الجمهوري راند بول.وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق على هذا التمويل قبل أسبوعين؛ لكن السيناتور بول اعترض على ذلك وقال إنه لا ينبغي أن تخصص الولايات المتحدة تمويلا خاصا لـ"القبة الحديدية" وإنما أن تستخدم المساعدات التي خُصصت لأفغانستان.وطرح مقترح تمويل "القبة الحديدية" رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي بوب مينندز. وإثر معارضة بول، انتقلت الموضوع للتصويت عليه بإجراءات عادية، التي يمكن أن تستغرق عدة أسابيع.وقال بول: إنه يؤيد إسرائيل، لكن النقاش ينبغي أن يتمحور حول مصدر التمويل، مضيفا أن "الولايات المتحدة لا يمكنها إعطاء مال ليس بحوزتها".