دولي

الوكالة الأوروبية للأدوية تصدر موقفها النهائي بشأن إعطاء جرعة لقاح ثالثة للبالغين

الوكالة الأوروبية للأدوية تصدر موقفها النهائي بشأن إعطاء جرعة لقاح ثالثة للبالغين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح "فايزر/بايونتيك" المضادّ لـ (كوفيد-19) للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن (18 عاماً) بعد ستّة أشهر على الأقل من تاريخ تلقّيهم الجرعة الثانية، وذلك بهدف تعزيز مناعتهم ضدّ فيروس (كورونا).

كما أجازت الوكالة، ومقرّها في أمستردام، إعطاء الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة جرعة ثالثة معزّزة من لقاح فايزر (واسمه التجاري كوميرناتي) وكذلك أيضاً من لقاح موديرنا، وذلك بعد مرور 28 يوماً على الأقلّ من تاريخ تلقّيهم الجرعة الثانية، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وقالت الوكالة في بيان إنّه "يمكن إعطاء جرعات معزّزة من كوميرناتي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، بعد ستّة أشهر على الأقلّ من الجرعة الثانية".

وأضافت أنّ "القرارات المتعلّقة بالجرعات الثالثة ستُتّخذ من قبل هيئات الصحّة العامّة على المستوى الوطني".

وأوضحت أنّها رصدت "زيادة في مستويات الأجسام المضادّة عند تلقّي جرعة ثالثة من لقاح" فايزر.

أمّا في ما خصّ الجرعة الثالثة من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" التي أجازت إعطاءها للأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة، ومن بينهم المرضى الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء، فقالت الوكالة إنّه في بعض الأحيان لا تكفي جرعتان لإنتاج أجسام مضادة كافية لدى هذه الفئة من الناس.

وأضافت أنّه "على الرّغم من عدم وجود دليل مباشر على أنّ القدرة على إنتاج أجسام مضادّة لدى هؤلاء المرضى تحمي من (كوفيد-19)، يُتوقّع أن تزيد الجرعة الإضافية الحماية لدى بعض المرضى على الأقلّ".

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