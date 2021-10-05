تغريدة مثيرة للجدل لهيلاري كلينتون حول تعطل موقع (فيسبوك)





رام الله - دنيا الوطنأثارت تغريدة للمرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، حول تعطل شبكة (فيسبوك)، الجدل، بعدما قالت: إن شركات التكنولوجيا خلقت الخوف والكراهية لسنوات.وقالت كلينتون، في تغريدة على موقع (تويتر): "خلقت شركات التكنولوجيا لسنوات الخوف والكراهية والمعلومات الخاطئة للجمهور، لماذا؟ من أجل الربح".وأضافت: "نعيش جميعًا الآن في نظام المعلومات الذي ساعدوا في إنشائه، لكنه لا يجب أن يستمر".وأفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، الاثنين، بتعطل خدمات منصات (فيسبوك) و(إنستغرام) و(واتسآب) للتواصل الاجتماعي، فيما لا تزال الشركة تحاول العمل على إصلاح الخلل.