دولي

شركة (كنتيك) تكشف سبب تعطل موقع فيسبوك

شركة (كنتيك) تكشف سبب تعطل موقع فيسبوك
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول في شركة (كنتيك) لخدمات الإنترنت، السبب وراء تعطل خدمات (فيسبوك)، أمس الاثنين، وهو إجراء الشركة تغييرًا في معلومات توجيه الشبكة.

وقال دوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة (كنتيك) لصحيفة (وول ستريت جورنال): إن "فيسبوك أجرت تغييرًا على ما يبدو، صباح اليوم الاثنين، في معلومات توجيه الشبكة، مما أثر على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، والتي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت".

وأضاف: "التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على شركة فيسبوك غير متاحة، مما أجبر خدماتها فيسبوك وواتسآب وانستجرام، على عدم الاتصال بالإنترنت".

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