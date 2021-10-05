دولي

بسبب عطل بموقع (فيسبوك).. ما هي خسائر مارك زوكربرغ؟

بسبب عطل بموقع (فيسبوك).. ما هي خسائر مارك زوكربرغ؟
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مجلة (فوربس) بأن مؤسس موقع (فيسبوك) مارك زوكربرغ، خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم (فيسبوك) بنسبة 5% في أعقاب تعطل منصتها للتواصل الاجتماعي.

وحسب بيانات "فوربس"، فإن ثروة زوكربرغ تقلصت بمقدار 6.9 مليار دولار مساء الاثنين، لتصل إلى 115.8 مليار دولار.

وخسرت أسهم "فيسبوك" في بورصة "ناسداك" بنسبة 5.63% عن المستوى الذي كانت فيه عند الإغلاق يوم الجمعة، ووصلت قيمتها إلى 323.69 دولار للسهم.

ويأتي ذلك على خلفية عطل في عمل موقع "فيسبوك" وبعض المنصات الأخرى التابعة لها، وخاصة "إنستغرام" و"واتساب".

وأكدت شركة "فيسبوك" أنها تعمل على عودة خدمة المنصات بأسرع ما يمكن.

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