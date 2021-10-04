وسائل إعلام: موظفون في (فيسبوك) عاجزون عن دخول مكاتبهم

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بعض موظفي (فيسبوك) عجزوا عن دخول مكاتبهم بسبب تعطل الأنظمة الأمنية الإلكترونية لفتح الأبواب.وكتبت شيرا فرينكل، مراسلة صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على"تويتر": "اتصلت بشخص يعمل في "فيسبوك"، تحدث عن موظفين عاجزين عن دخول المكاتب هذا الصباح لكي يبدأوا بتقييم أبعاد العطل لأن بطاقات دخولهم لم تعمل لفتح الأبواب".يذكر أن خدمة موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وتطبيق "واتساب" لتبادل الرسائل انقطعت يوم الاثنين عند عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم بسبب عطل فني.