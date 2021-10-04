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السيسي يصدر قراراً بفرض إجراءات حظر التجوال بشبه جزيرة سيناء

السيسي يصدر قراراً بفرض إجراءات حظر التجوال بشبه جزيرة سيناء
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بفرض تدابير وإجراءات حظر التجوال ومواعيد الغلق والفتح في كل أو بعض المناطق بشبه جزيرة سيناء، على أن يتمّ تطبيقها كلها أو بعضها.

ووفقا لقرار السيسي سيتم حظر الاقتراب من بعض المناطق، كما سيتم إخلاء المناطق المحددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة وغيرها من تقنيات البحث، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما سيتم حظر سير الدراجات النارية ومركبات الدفع الرباعي أيا كان نوعها، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة كليا أو جزئيا.

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