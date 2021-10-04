بعد تعطل تطبيقاتها.. (فيسبوك): تراجع قيمة أسهمنا بنسبة 5%

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة (فيسبوك)، أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تراجع قيمة أسمهما بنسبة 5%، وذلك بعد تعطل تطبيقاتها، في وقت سابق من اليوم الاثنين.وكان مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، قد أفادوا بتعطل خدمات منصات (فيسبوك) و(إنستغرام) و(واتسآب) للتواصل الاجتماعي.وأشار موقع (داون ديتيكتور) المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات (فيسبوك) و(إنستغرام) و(واتسآب)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.