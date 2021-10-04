دولي

عطل مفاجئ حول العالم في خدمات (فيسبوك) و(واتسآب) و(إنستغرام)

عطل مفاجئ حول العالم في خدمات (فيسبوك) و(واتسآب) و(إنستغرام)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات (فيسبوك) و(إنستغرام) و(واتسآب) للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع (داون ديتيكتور) المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات (فيسبوك) و(إنستغرام) و(واتسآب)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وأوضح موقع (فيسبوك) في تغريدة على (تويتر) أنه يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، قائلا: "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

كما أشارت منصة "إنستغرام" في تغريدة إلى أن "بعض المستخدمين يواجهون مشاكل مع التطبيق".

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