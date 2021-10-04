القوات السودانية تداهم خلية تابعة لتنظيم الدولة في الخرطوم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوات الأمن السودانية، اليوم الاثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول، أنها اشتبكت مع مسلحين جنوبي الخرطوم، لخلية تابعة لتنظيم الدولة.وذكر التلفزيون الرسمي وشهود أن قوات الأمن السودانية اشتبكت مع مسلحين في جنوب العاصمة الخرطوم، بعد أيام من تنفيذ مداهمة ضد ما وصفه مسؤولون بأنه خلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في ذات المنطقة.ونقلت وكالة (رويترز)، عن شهود في حي جبرة، قولهم إنهم شاهدوا قوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع مجموعة داخل بناية سكنية، كما أغلقت القوات الطريق الرئيسي في المنطقة.ووصف التلفزيون الرسمي تلك المجموعة بأنها خلية مسلحة.ويوم الثلاثاء الماضي، قالت المخابرات العامة السودانية في بيان إن خمسة أفراد من قوة أمنية تابعة لها قتلوا وأصيب سادس في اشتباك أثناء مداهمة استهدفت خلية تابعة لتنظيم الدولة في الخرطوم وتمكنت القوات وقتها، وفقا للبيان، من اعتقال 11 مشتبها من جنسيات مختلفة.وأشار البيان إلى أن 4 أجانب من تلك المجموعة تمكنوا من الفرار وقوات الأمن تطاردهم بعد المداهمة، التي شملت أماكن في جبرة ومناطق أخرى في العاصمة.ومثل تلك الأحداث التي يشتبه في تورط مسلحين متشددين فيها نادرة نسبيا في السودان، رغم أن البلاد كانت في فترة من الفترات ملاذا لجماعات مسلحة.