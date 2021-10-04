رئيسة حزب العمل الإسرائيلي: القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل جذري

رام الله - دنيا الوطنقالت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، اليوم الاثنين، إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل جذري.وأضافت ميخائيلي، وفقًا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، "أنا لم أترك القضية الفلسطينية للحظة، وهذه القضية بحاجة ماسة لحل".وتابعت بقولها: "نحن نفعل ما نستطيع فعله. اهنئ زملائي من ميرتس الذين التقوا أبو مازن".وأمس، التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الوزيرين الإسرائيليين نيتسان هوروفيتس وعيساوي فريج من حزب "ميرتس" اليساري في رام الله، في ثاني اجتماع رفيع المستوى في الأشهر الأخيرة.