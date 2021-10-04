هنية: متضامنون مع سلطنة عمان في حادث إعصار (شاهين)

رام الله - دنيا الوطنأرسل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برقية تضامن وتعزية ومواساة إلى السّلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، في حادث الإعصار الذي ضرب عدّة ولايات في السلطنة.وأعرب هنية في رسالته عن تضامن الحركة والشعب الفلسطيني مع سلطنة عُمان، سائلاً الله تعالى الرّحمة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، بحسب ما جاء على موقع الحركة الالكتروني.وعبّر هنية لسلطان عُمان عن خالص التعازي والمواساة للملك ولأهالي الضحايا والمصابين، وللشعب العُماني الشقيق، داعيًا الله تعالى أن يحفظ سلطنة عُمان ويجنّبها كلَّ مكروه وسوء.