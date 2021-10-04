(كان): الاتحاد الأوروبي يقدم دعمًا لتطوير معبر كرم أبو سالم بـ6 ملايين دولار

رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر إسرائيلية، لقناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعمًا بقيمة ستة ملاين يورو لتطوير معبر كرم أبو سالم التجاري، لتلبية احتياجات الاستيراد والتصدير في قطاع غزة.وتتوقع بروكسيل أن يُجهّز المعبر بأنظمة مسح إلكترونية متطورة من أجل حفظ تفريغ محتويات الشاحنات، وذلك بعد إزالة نظام سابق تبرّعت به هولندا، وسيؤدي المشروع الجديد إلى توسيع ممرّ الشاحنات وتجديد البنية التحتية.وفي سياق متصل، أشارت مصادر من حركة حماس لصحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الإثنين، إلى أنه "ثمة توقعات بأن تُقدم السلطات المصرية مبادرة سياسية للحركة للتهدئة مع إسرائيل، تستند إلى رغبة الإدارة الأميركية في عدم تصعيد الأحداث في المناطق الفلسطينية، أو حدوث مواجهات عسكرية".ولفتت المصادر إلى أن الحركة ستتعاطى بإيجابية مع هذا الطرح، وستدرس ما يقدّمه المصريون وتتباحث في شأن ما سيقدّم لها من جانبهم خلال اجتماع المكتب السياسي في القاهرة، اليوم.