غانتس: سنحاسب المتورطين في محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي بقبرص

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، أن بلاده ستحاسب المتورطين في محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي، في قبرص.وقال غانتس، "إننا سنضع أيدينا على أي شخص يحاول إلحاق الأذى بنا، وسنعمل على منع مثل هذه الحالات"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وكان موقع "كاثيميريني" الإخباري القبرصي، أشار في وقت سابق، إلى أن رجال أعمال إسرائيليين تعرضوا مؤخرًا لمحاولات اغتيال في قبرص وأن السلطات المحلية امتنعت عن الكشف عن القضية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.وكشف التقرير أنه "يشتبه في قيام مواطن روسي من أصل أذربيجاني يبلغ من العمر 38 عامًا، بالتخطيط لاغتيال عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين الذين يعيشون في العاصمة القبرصية نيقوسيا"، مؤكدًا أنه "تم اعتقال هذا المواطن، وبحوزته مسدس وكاتم صوت، ومثل هذا المواطن أمام القضاء القبرصي في جلسة مغلقة لأسباب أمنية".