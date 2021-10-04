دولي

غانتس: سنحاسب المتورطين في محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي بقبرص

غانتس: سنحاسب المتورطين في محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي بقبرص
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، أن بلاده ستحاسب المتورطين في محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي، في قبرص.

وقال غانتس، "إننا سنضع أيدينا على أي شخص يحاول إلحاق الأذى بنا، وسنعمل على منع مثل هذه الحالات"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وكان موقع "كاثيميريني" الإخباري القبرصي، أشار في وقت سابق، إلى أن رجال أعمال إسرائيليين تعرضوا مؤخرًا لمحاولات اغتيال في قبرص وأن السلطات المحلية امتنعت عن الكشف عن القضية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وكشف التقرير أنه "يشتبه في قيام مواطن روسي من أصل أذربيجاني يبلغ من العمر 38 عامًا، بالتخطيط لاغتيال عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين الذين يعيشون في العاصمة القبرصية نيقوسيا"، مؤكدًا أنه "تم اعتقال هذا المواطن، وبحوزته مسدس وكاتم صوت، ومثل هذا المواطن أمام القضاء القبرصي في جلسة مغلقة لأسباب أمنية".

أخبار ذات صلة

لليوم الثالث على التوالي.. روسيا تسجل ارتفاع بعدد إصابات (كورونا)

لليوم الثالث على التوالي.. روسيا تسجل ارتفاع بعدد إصابات (كورونا)

فرنسا: الدرك يضبط 700 كغم من الكوكايين مخبأة داخل شحنة روبيان

فرنسا: الدرك يضبط 700 كغم من الكوكايين مخبأة داخل شحنة روبيان

الجيش البريطاني يتولى توزيع الوقود بسبب أزمة سائقي الصهاريج

الجيش البريطاني يتولى توزيع الوقود بسبب أزمة سائقي الصهاريج

فوز عالمين أميركيين بجائزة نوبل للطب لعام 2021

فوز عالمين أميركيين بجائزة نوبل للطب لعام 2021

أذربيجان تنفي أي وجود إسرائيلي قرب حدودها مع إيران

أذربيجان تنفي أي وجود إسرائيلي قرب حدودها مع إيران

تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية جديدة

تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية جديدة

إيران: المباحثات مع السعودية متواصلة حول القضايا الإقليمية المخلتفة

إيران: المباحثات مع السعودية متواصلة حول القضايا الإقليمية المخلتفة

(كورونا) عالميًا: 4 ملايين و816 ألف وفاة 235 مليونا و738 ألف إصابة

(كورونا) عالميًا: 4 ملايين و816 ألف وفاة 235 مليونا و738 ألف إصابة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجبر مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا

الاحتلال يجبر مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا

الدكتور إيهاب بسيسو نائباً لرئيس جامعة دار الكلمة للاتصال والعلاقات الدولية

الدكتور إيهاب بسيسو نائباً لرئيس جامعة دار الكلمة للاتصال والعلاقات الدولية

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث سبل تعزيز المكانة التنافسية للجامعات الفلسطينية في التصنيفات العالمية

"التعليم العالي" تبحث سبل تعزيز المكانة التنافسية للجامعات الفلسطينية في التصنيفات العالمية

فهد سليمان: نضالات الحركة الشعبية المناهضة للاحتلال رهاننا الوطني للفوز بحقوقنا المشروعة

فهد سليمان: نضالات الحركة الشعبية المناهضة للاحتلال رهاننا الوطني للفوز بحقوقنا المشروعة

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث سبل تعزيز المكانة التنافسية للجامعات الفلسطينية في التصنيفات العالمية

"التعليم العالي" تبحث سبل تعزيز المكانة التنافسية للجامعات الفلسطينية في التصنيفات العالمية

العطاري ونظيره البولندي يوقعان مذكرة تفاهم

العطاري ونظيره البولندي يوقعان مذكرة تفاهم

&#34;الخارجية&#34; تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم وإرهاب المستوطنين في موسم الزيتون

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم وإرهاب المستوطنين في موسم الزيتون

غزة: الإعلان عن فتح باب التنافس على إشغال المواقع الإشرافية بالدوائر الحكومية

غزة: الإعلان عن فتح باب التنافس على إشغال المواقع الإشرافية بالدوائر الحكومية

منوعات

بسبب ابتهال &#34;مولاي&#34;.. بلاغ عاجل ضد مغني راب مصري مشهور

بسبب ابتهال "مولاي".. بلاغ عاجل ضد مغني راب مصري مشهور

الراقصة دينا تثير الجدل بردها على تصريح فيفي عبده

الراقصة دينا تثير الجدل بردها على تصريح فيفي عبده

القضاء المصري يستدعي سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

القضاء المصري يستدعي سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

شاهد: وفاء عامر تثير الجدل بحديثها عن عادل إمام

شاهد: وفاء عامر تثير الجدل بحديثها عن عادل إمام

ما سبب غياب صفية العمري عن الساحة الفنية؟

ما سبب غياب صفية العمري عن الساحة الفنية؟

شاهد: فنان مصري يحدث ضجة ويهاجم غناء روبي

شاهد: فنان مصري يحدث ضجة ويهاجم غناء روبي

ما حقيقة صدور قرار بحبس المنتج أحمد السبكي؟

ما حقيقة صدور قرار بحبس المنتج أحمد السبكي؟

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب هذه الصورة

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب هذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بآخر إطلالة لها وهي ترقص

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بآخر إطلالة لها وهي ترقص

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بعد عودتها لمواقع التواصل

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بعد عودتها لمواقع التواصل

عربي

القوات السودانية تداهم خلية تابعة لتنظيم الدولة في الخرطوم

القوات السودانية تداهم خلية تابعة لتنظيم الدولة في الخرطوم

الكويت: افتتاح العام الدراسي حضورياً وسط إجراءات صحية صارمة

الكويت: افتتاح العام الدراسي حضورياً وسط إجراءات صحية صارمة

سلطنة عمان تُسجل 7 حالات وفاة جديدة بسبب إعصار (شاهين)

سلطنة عمان تُسجل 7 حالات وفاة جديدة بسبب إعصار (شاهين)

مصر: نؤكد التزامنا بدعم الجهود الهادفة لإنجاح مفاوضات سد النهضة

مصر: نؤكد التزامنا بدعم الجهود الهادفة لإنجاح مفاوضات سد النهضة