شؤون فلسطينية

الدكتور إيهاب بسيسو نائباً لرئيس جامعة دار الكلمة للاتصال والعلاقات الدولية

الدكتور إيهاب بسيسو نائباً لرئيس جامعة دار الكلمة للاتصال والعلاقات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
تسلم د. إيهاب بسيسو مهام نائب رئيس جامعة دار الكلمة للاتصال والعلاقات الدولية مع انطلاق العام الدراسي ٢٠٢١، ويتميز الدكتور بسيسو بحضور ثقافي مميز من خلال مساهماته ومشاركاته في العديد من الفعاليات الثقافية العربية والدولية، حيث يعد من القامات الثقافية الوطنية المعروفة فلسطينياً وعربياً، وله العديد من المؤلفات الشعرية والأبحاث والمقالات المنشورة في المطبوعات العربية والدولية .

وصرح الدكتور بسيسو: يسعدني الانضمام إلى أسرة جامعة دار الكلمة التي تمثل رسالة نجاح في مسيرتها الأكاديمية والثقافية، ومع اعتماد دار الكلمة كجامعة متخصصة في الشأن الثقافي في فلسطين مع مطلع العام الدراسي ٢٠٢١ فإن هذا يعزز من دور ومسيرة جامعة دار الكلمة كمؤسسة أكاديمية وثقافية ريادية وقادرة بشكل فعال على المساهمة في النهوض بالمشهد الثقافي في فلسطين وتمكين دور الشباب في مجالات الإبداع والصناعات الثقافية.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور ايهاب بسيسو من مواليد حي الرمال بمدينة غزة عام 1978، تلقى كامل تعليمه المدرسي في مدينة غزة، ثم غادرها لدراسة الهندسة المعمارية في بريطانيا، والدكتور بسيسو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الإعلام الدولي من جامعة كارديف في ويلز، وهو أكاديمي، وشاعر ومهندس معماري فلسطيني.

عمل الدكتور بسيسو متحدثاً باسم الحكومة الفلسطينية  ٢٠١٣ - ٢٠١٥ ثم وزيرًا للثقافة في حكومة الوفاق الوطني في الفترة ٢٠١٥ - ٢٠١٩ كما عمل على مشروع إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة المكتبة الوطنية حتى حزيران ٢٠٢١ ويشغل حاليًا نائب رئيس جامعة دار الكلمة للاتصال والعلاقات الدولية.


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