شؤون فلسطينية

العطاري ونظيره البولندي يوقعان مذكرة تفاهم

العطاري ونظيره البولندي يوقعان مذكرة تفاهم
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الزراعة، رياض العطاري مع نظيره البولندي غجيغوج بودا، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي، يتبعها تشكيل لجنة مشتركة للبدء بتفعيل بنود هذه المذكرة.

واتفق الوزيران خلال افتتاحهما معرض "بول اغرا" الزراعي السنوي، في نسخته المئوية التي تقام في مدينة "بوزنان" البولندية، على انشاء منتدى رجال أعمال فلسطيني- بولندي مشترك، لتشجيع التبادل الزراعي والغذائي بين البلدين.

وكانا قد عقدا صباح اليوم جلسة اجتماعات رسمية ثنائية، بحضور وفدي البلدين، وسفير دولة فلسطين لدى بولندا محمود خليفة، للوقوف على أهم القضايا الثنائية المشتركة في مجال الزراعة والغذاء.

وأكد عطاري الرغبة الكاملة بتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الزراعي، مشيرا الى عزم الحكومة الفلسطينية على تجاوز الصعوبات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على القطاع الزراعي الفلسطيني.

من ناحيته، شدّد الوزير البولندي على أهمية التعاون الثنائي مع فلسطين، ورغبة بلاده في تعزيز العلاقات، والبحث في سبل التعاون، واستيراد وتصدير البضائع الحيوانية، والزراعية، ومنتجاتهما بين البلدين.

من جانبه، عقّب السفير خليفة على هذه الزيارة، بقوله: أصبحت المشاورات خلفنا، ويجب التركيز الآن على البدء بتطبيق ما جرى الاتفاق عليه، وتحويله الى خطوات عمل مشترك، وهذا ما سنحرص عليه في الايام المقبلة.

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