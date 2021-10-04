بحر يعرب عن تضامن الشعب الفلسطيني مع عُمان في مواجهة إعصار (شاهين)





رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر رئيس مجلس الشورى العُماني خالد المعولي، معربًا عن تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب العماني الشقيق في مواجهة إعصار "شاهين" الذي تتعرض له سلطنة عُمان.وقال بحر :"نتابع بقلق الأنباء التي ترد حول تأثيرات إعصار شاهين الذي تتعرض له سلطنة عُمان الشقيقة، ونعرب عن تضامننا التام معكم في هذا الحدث المناخي الصعب".ودعا بحر الله أن يحفظ سلطنة عُمان قيادة وبرلماناً وشعباً، وأن يرحم الضحايا ويتغمدهم بواسع رحمته.من جهته، شكر رئيس مجلس الشورى العُماني خالد المعولي، د. بحر على اتصاله وتضامن الشعب الفلسطيني مع عُمان، مؤكدًا على العلاقة الوثيقة والتاريخية التي تربط الشعب العُماني بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.