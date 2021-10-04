لليوم الثالث على التوالي.. روسيا تسجل ارتفاع بعدد إصابات (كورونا)



ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4410 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2198 حالة)، ومقاطعة موسكو (1733 حالة).



وارتفع عدد ضحايا (كورونا) في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 883 حالة وفاة (مقابل 890 وفاة أمس)، في تراجع طفيف للوفيات اليومية.



وتماثل 14.526 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه (كورونا).



وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة (7.612.317) إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها (210.801) حالة وفاة، و(6.740.491)حالة شفاء.





ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4410 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2198 حالة)، ومقاطعة موسكو (1733 حالة).وارتفع عدد ضحايا (كورونا) في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 883 حالة وفاة (مقابل 890 وفاة أمس)، في تراجع طفيف للوفيات اليومية.وتماثل 14.526 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه (كورونا).وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة (7.612.317) إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها (210.801) حالة وفاة، و(6.740.491)حالة شفاء.

رام الله - دنيا الوطنسجلت روسيا ارتفاعاً جديداً، في حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، وذلك لليوم الثالث على التوالي وبلغت 25.781 ما يمثل أكبر حصيلة منذ الثاني من يناير الماضي.وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الإثنين، عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية (25781) إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 25769 إصابة في اليوم السابق)، وفق (روسيا اليوم).