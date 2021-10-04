شاهد: سيول تهدم جدار منزل في عُمان وسط صراخ ساكنيه.."طاح بيتنا يا الله"

من جهتها، أكدت الأرصاد العمانية، على استمرار تأثير العاصفة المدارية (شاهين) وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شـديدة السـرعة أحيانا، على محافظتي شمال وجـنوب الباطنة، تمتد لاحقا لتشمل محافظتي الظاهرة والبريمي.كما وأشارت إلى هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظتي الداخلية ومسقط.