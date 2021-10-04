فرنسا: الدرك يضبط 700 كغم من الكوكايين مخبأة داخل شحنة روبيان



وبدأت القضية عند الخروج من ميناء لو هافر صباح الجمعة الماضية، باعتراض أربعة رجال مسلحين شاحنة، وأرغموا سائقها على ركوب سيارتهم واستولوا على شاحنته، وفق ما نقلته (مونت كارلو).





وتلقت السلطات سريعاً بلاغاً عن حادثة الخطف من شهود كانوا في الموقع، وبدأ عناصر الدرك مطاردة الشاحنة، وبعد أقل من 50 دقيقة من بدء الوقائع، انتهت رحلة الخاطفين على طريق سريع بعدما تركوا السائق عند منطقة استراحة.





واكتشف عناصر الدرك وجود الكوكايين داخل صناديق روبيان في (11) حقيبة رياضية تحوي في المجموع 687 كيلوغراماً من الكوكايين، وتفوق قيمة المضبوطات القياسية 40 مليون يورو، ولم يكن السائق على علم بوجود كوكايين داخل الشحنة.



وأوقف أحد الضالعين الأربعة في العملية، فيما لاذ الثلاثة الآخرون بالفرار، كما أوقفت السلطات رجلا آخر بسبب سلوكه المريب في محيط ميناء لو هافر.





رام الله - دنيا الوطنتمكنت قوات الدرك في شمال غرب فرنسا من ضبط ما يقارب 700 كيلوغرام من الكوكايين داخل شاحنة كانت تنقل حوالى عشرين طناً من الروبيان.