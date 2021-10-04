شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تصدر بياناً بشأن مشاركة القدس والمخيمات والأسرى بالانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات تصدر بياناً بشأن مشاركة القدس والمخيمات والأسرى بالانتخابات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
تعمل لجنة الانتخابات المركزية وفق قوانين الانتخابات، والإجراءات المنبثقة عنها لضمان سير العملية الانتخابية بسلامة وشفافية، وتود في هذا الصدد توضيح بعض النقاط الهامة المتعلقة بالانتخابات المحلية 2021:

الانتخابات المحلية في القدس
توضح لجنة الانتخابات بأن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021 تجرى في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس، والتي ستشهد انتخابات في 27 هيئة محلية في المرحلة الأولى منها المقررة يوم 11 كانون أول المقبل وهي: (ابو دِيس، الجُدَيْرَة، الجِيْب، الخان الأحمر، الزْعَيِّمْ، السَواحِرَة الشَرْقِيَّة، الشَيْخ سَعْد، القُبَيْبَة، النَبِي صَمُوئيل، بِدُّو، بِيت إجْزَا، بِيت إكْسَا، بِيت حَنِينَا البَلَد، بِيت دُقُّو، بِيت سُورِيك، بِيت عَنَان، بِير نَبَالا، جَبَعْ، حِزْما، خَرائِب أمُّ اللَحْمْ، رَافَات، عرب الجَهَالين (سلامات)، عَناتَا، قَطَنَّة، قَلَنْدِيَا، كَفْر عَقَب، مِخْمَاس)، إلى جانب هيئتين محليتين في المرحلة الثانية المقررة بتاريخ 26 آذار المقبل هما (الرَام وضَاحِيَة البَريد، والعِيْزَرِيَّة). 

أما مدينة القدس المحتلة فهي غير مشمولة بالانتخابات المحلية، وهذا ما جرى في الانتخابات البلدية السابقة 2004-2005 و2012 و2017، كونها تخضع مباشرة لسلطة بلدية الاحتلال أو ما يسمى بلدية "القدس الموحدة"، ونظراً لعدم وجود مجلس بلدي داخل المدينة تابع للسلطة الفلسطينية يقدم خدمات للمواطنين. وتأمل اللجنة أن تتمكن في أقرب وقت ممكن من العمل في مدينة القدس كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

كما وتشير اللجنة إلى أنها تتيح للمواطنين المقدسيين المقيمين في الضفة الغربية إجراءات خاصة تيسّر تسجيلهم في سجل الناخبين بما يمكنهم من المشاركة في الانتخابات ترشحاً وانتخاباً في الهيئات التي يقيمون فيها. وتتضمن هذه الإجراءات تمكين المقدسيين من التسجيل ورقياً في مكاتب لجنة الانتخابات المركزية في محافظات الضفة الغربية، مع إرفاق ما يثبت مكان إقامتهم في الهيئة المحلية التي يرغبون بالتسجيل فيها بموجب فاتورة كهرباء أو ماء، أو عقد ملكية سكني يعود لطالب التسجيل أو قريبه من الدرجة الأولى.

 مشاركة المخيمات في الانتخابات المحلية:

بخصوص المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، فإن عدم مشاركة مخيمات اللاجئين في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية هو قرار ذاتي اتخذه ممثلو اللاجئين في السنوات السابقة لأسباب سياسية تتعلق بحق العودة، ولهذا فإن المخيمات غير مشمولة -طبقاً لقرار مجلس الوزراء- في قائمة الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات بالمرحلتين الأولى والثانية. من ناحية أخرى، فإن عدم مشاركة المخيمات يعود إلى عدم وجود مجالس هيئات محلية تقدم خدمات للمواطنين داخل المخيمات، حيث تشرف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين على المخيمات منذ إنشائها، مع العلم بأن المخيمات تشارك في الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) بشكل كامل.

مشاركة الأسرى في الانتخابات المحلية

تشير اللجنة إلى أن إجراءاتها تتيح لكافة المواطنين إدراج أسمائهم في سجل الناخبين ومنهم الأسرى، عبر التسجيل الإلكتروني، أو من خلال التسجيل الورقي بالإنابة من خلال الأقارب حتى الدرجة الثانية أو من خلال وكالة خاصة من محامي الأسير أو وكالة الصليب الأحمر الخاصة بالتسجيل، كما ويمكن للأسير الترشح للانتخابات المحلية، من خلال وكيله القانوني أو وكالة الصليب الأحمر الخاصة بالترشح. إلا أن موضوع تصويت الأسرى داخل سجون الاحتلال غير ممكن، كونه يقع خارج صلاحية اللجنة ويتطلب التنسيق وموافقة السلطات الإسرائيلية، كما أن اللجنة لا تستطيع ضمان نزاهة العملية الانتخابية داخل السجون الاحتلالية دون إشراف مباشر منها.

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