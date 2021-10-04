شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: وضع صحي حرج يعاني منه الأسير أحمد قاسم

هيئة الأسرى: وضع صحي حرج يعاني منه الأسير أحمد قاسم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن الأسير أحمد عبد الرحمن قاسم/جنين والبالغ من العمر (22 عامًا)، يواجه وضعا صحًيا حرجًا، نتيجة الإصابة التي تعرض لها أثناء اعتقاله بتاريخ 5 أيلول/ سبتمر 2020 

ويعاني الأسير قاسم من الم شديد في الرجل اليمنى (الركبة)، بعد إصابته بشظايا قنابل استخدمها جيش الاحتلال في تفجير باب منزله خلال مداهمتهم لاعتقاله، حيث تعرض هو و أخيه لإصابات خطرة، أصبح أخاه (محمد) مقعدا نتيجة لها.

وأوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير خضع سابقًا إلى عملية جراحية بالقدم، حيث مكث 67 يومًا في مستشفى العفولة، تم خلالها زراعة البلاتين له نتيجة لتفتت العظام، إلى جانب إصابته في كسر بالفك واصابات عديدة خطيرة بالرقبة و مختلف أنحاء جسمه.   

وأصبح مؤخرًا يعيش على المسكنات فقط، بعد ازالة البلاتين الخارجي وبقاء الداخلي.  

وطالب الأسير من خلال محامي الهيئة، بضرورة تقديم التماس للمحكمة العليا الاسرائيلية، بخصوص التمديد المستمر لاعتقاله الإداري الذي جدد 3 مرات، بكل مرة ستة اشهر، حيث ينتهي التمديد الأخير بتاريخ 02.03.2022 .

وتعتبر حالة الأسير قاسم، واحدة من مسلسل الجرائم والانتهاكات الطبية المستمرة، التي يتعمد الاحتلال القيام بها بشكل ممنهج، لثني إرادة أسرانا البواسل في نيل حريتهم وتحقيق مطالبهم العادلة.                                           

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