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الكويت: افتتاح العام الدراسي حضورياً وسط إجراءات صحية صارمة

الكويت: افتتاح العام الدراسي حضورياً وسط إجراءات صحية صارمة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت المدارس الحكومية الكويتية، أمس الأحد، الطلبة حضورياً وسط إجراءات احترازية صارمة، وذلك بعد انقطاع دام (18) شهراً استمرت فيه الدراسة عن بعد لمواجهة انتشار وباء فيروس (كورونا).

وهنأ علي المضف وزير التربية الكويتي في بيان صحفي الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية بالعودة إلى الدراسة في المدارس، مؤكداً على أهمية تعويض الفاقد التعليمي، الذي تسببت فيه أزمة كورونا خلال العامين الماضيين.

وأشار المضف إلى استمرار جولاته التفقدية على المدارس بجميع المناطق للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

ويبلغ إجمالي الطلاب في الكويت 522 ألفا و220 طالبا وطالبة، يلتحق 84.13% منهم بالتعليم الحكومي بمجموع 439 ألفا و365 طالبا وطالبة، بحسب إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوزارة التربية على شبكة الإنترنت.

وتفرض وزارة التربية الكويتية إجراءات صارمة على المدارس للحد من انتشار مرض فيروس كورونا، من بينها ارتداء الكمامات والالتزام بمسافة متر واحد لتحقيق التباعد البدني وإلزام الطلاب الذين تتجاوز أعمارهم (12) عاماً من غير المطعمين بإحضار فحص (pcr) بداية كل أسبوع.

كما تشمل إلغاء تجمعات الصباح وإغلاق المقاصف، وتقسيم الطلاب إلى مجموعتين تتناوبان الحضور من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

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