سلطنة عمان تُسجل 7 حالات وفاة جديدة بسبب إعصار (شاهين)

وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في البلاد عر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن جهودًا مستمرة تبذلها فرق البحث والإنقاذ لتلبية متطلبات الإغاثة وإجلاء المحتجزين في شمال وجنوب الباطنة والظاهرة.





كما أكدت أيضًا أن الجهود مستمرة من قطاع الخدمات الأساسية لإعادة خدمات الكهرباء والاتصالات بالمناطق المتأثرة بالأجواء المناخية.





وكانت السلطات العمانية قد أعلنت عن إجازة رسمية الأحد والاثنين، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، عن تخفيض تصنيف إعصار (شاهين) إلى عاصفة استوائية، وخلت الشوارع تقريبًا من المارة في العاصمة مسقط، فيما حاولت السيارات القليلة عبور السيول.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطنة عمان عن تسجيل سبع حالات وفاة جديدة جراء العاصفة المدارية (شاهين) التي تضرب المنطقة، كما تم تلقي بلاغات عن حالات فقدان، بمحافظة شمال الباطنة.