مصر: نؤكد التزامنا بدعم الجهود الهادفة لإنجاح مفاوضات سد النهضة





ونقل السفير تحيات رئيس الجمهورية المصرية، عبد الفتاح السيسي لنظيرته الإثيوبية، معرباً عن تطلعه للعمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خلال ما يربطهما من قضايا مصيرية وسبل التعاون المشترك، كما أكد التزام مصر بدعم الجهود الهادفة لإنجاح المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وفق (سبوتنيك).



بدورها، رحبت الرئيسة الإثيوبية بالسفير محمد عمر جاد، متمنية له النجاح في مهمته الجديدة، مؤكدةً أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين بما يسهم في التوصل لاتفاق يراعي مصالح كافة الأطراف.







رام الله - دنيا الوطنأكد محمد عمر جاد، سفيرجمهورية مصر العربية، أن بلاده مستمرة في دعم الجهود الهادفة لإنجاح المفاوضات المتعلقة بسد النهضة لدى أثيوبيا.