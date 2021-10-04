دولي

فوز عالمين أميركيين بجائزة نوبل للطب لعام 2021

فوز عالمين أميركيين بجائزة نوبل للطب لعام 2021
جائزة نوبل
رام الله - دنيا الوطن
أحرز العالمان الأميركيان ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان، الفوز بجائزة نوبل للطب للعام 2021 تقديرا لاكتشافاتهما على صعيد مستقبلات الحرارة واللمس، على ما أعلنت اللجنة المسؤولة عن هذه المكافآت العريقة في ستوكهولم، الاثنين.

وقالت اللجنة: "الاكتشافات الرائدة... للفائزَين بجائزة نوبل هذا العام سمحت لنا بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح لنا بإدراك العالم والتكيف معه".

وذكرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن اكتشافاتهما غير المسبوقة "أتاحت لنا فهم الكيفية التي يمكن بها للحرار والبرودة والقوة الميكانيكية إطلاق إشارات الأعصاب التي تسمح لنا بإدراك العالم فيما حولنا والتكيف معه".

وأضافت: "هذه المعرفة تستخدم في تطوير علاجات لمجموعة كبيرة منالحالات المرضية من بينها الألم المزمن".

والجائزة التي يزيد عمرها عن قرن من الزمان تمنحها الأكاديمية وتبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.15 مليون دولار).

وتأسست جوائز نوبل للإنجازات في العلوم والأدب والسلام ويتم تمويلها بموجب وصية مخترع الديناميت رجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل. وهي تمنح للفائزين منذ 1901. أما جائزة نوبل في الاقتصاد فبدأ منحها في 1969.

وكانت جائزة العام الماضي من نصيب الأميركيين هارفي ألترو تشارلز رايس والبريطاني مايكل هوتون عن إنجازاتهم في الكشف عن فيروس الالتهاب الكبدي (سي) الذي يتسبب في تليف الكبد وإصابته بالسرطان.

وفيما يلي أسماء الفائزين بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة:                 

2021: ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان (الولايات المتحدة)

2020: هارفي ألتر وتشارلز رايس (الولايات المتحدة) ومايكل هوتن (بريطانيا)

2019: وليام كايلين وغريغ سيمنزا (الولايات المتحدة) وبيتر راتكليف (بريطانيا)

2018: جيمس ب. أليسون (الولايات المتحدة) و تاساكو هونجو (اليابان)

2017: جيفري س. هال ومايكل روسباخ ومايكل دبليو يانغ (الولايات المتحدة)

2016: يوشينوري أوسومي (اليابان)

2015: وليام كامبل (ايرلندا) وساتوشي أومورا (اليابان) ويويو تو (الصين)

2014: جون أوكيف (بريطانيا والولايات المتحدة) وماي بريت موزر وإدفارد إي موزر (النروج)

2013: جيمس روثمان وراندي شيكمان (الولايات المتحدة) وتوماس سودوف (المانيا)

2012: شينيا ياماناكا (اليابان) وجون ب. غوردون (بريطانيا)

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