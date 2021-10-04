محكمة الاستئناف اللبنانية ترفض طلب إبعاد القاضي البيطار عن تحقيق مرفأ بيروت













رام الله - دنيا الوطنردت محكمة الاستئناف في لبنان الطلبات المقدمة من قبل عدد من النواب بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، المتعلقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت.وقالت محكمة الاستئناف في قرارها: "تقرر بالاتفاق رد طلب الرد شكلاً لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعي طالب الرد، النائب نهاد المشنوق وزير الداخلية الأسبق، بدفع غرامة مقدارها 800 ألف ليرة لبنانية، سندا لأحكان المادة 127 مدنية، وتدريكه الرسوم والنفقات القضائية كافة".وأضافت: "تقرر بالاتفاق رد طلب الرد شكلاً لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعيين طالبي الرد الوزيرين السابقين النائبين، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بالاشتراك فيما بينهما بدفع غرامة مقدارها 800 ألف ليرة لبنانية، سنداً لأحكام المادة 127 مدنية، وتدريكهما الرسوم والنفقات القضائية كافة".