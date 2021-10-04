فلسطين: 12 وفاة و1559 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 12 وفاة و1559 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و1488 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 10 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وأخرى في نابلس.وأضافت، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 15، جنين 55، ضواحي القدس 19، بيت لحم 34، طولكرم 23، نابلس 54، أريحا والأغوار 15، سلفيت 10، الخليل 54، رام الله والبيرة 59، قلقيلية 1، قطاع غزة 1220".وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 9، جنين 43، ضواحي القدس 22، بيت لحم 6، طولكرم 86، نابلس 133، أريحا والأغوار 10، سلفيت 33، الخليل 4، رام الله والبيرة 97، قلقيلية 45، قطاع غزة 1000".وتابعت: أن نسبة التعافي من (كورونا) في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 189 مريضا، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.