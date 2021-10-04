دولي

تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية جديدة

تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية جديدة
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
رام الله - دنيا الوطن
أجريت، صباح اليوم الاثنين، مراسم تنصيب آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات، جاء ذلك أمام البرلمان الجديد الذي عقد أولى جلساته اليوم الأحد.

وأدى آبي أحمد والذي حقق فوزًا كبيرًا في انتخابات حزيران/يونيو الماضي، اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه، وفق (الجزيرة نت).

يشار إلى أن حزب ازدهار بزعامة آبي أحمد قد حصل على أغلبية برلمانية بالانتخابات الأخيرة، مما مكنه من الاحتفاظ بمنصبه وسط تحديات محلية وإقليمية ودولية، بدءًا من الصراع في إقليم تيغراي وليس انتهاء بأزمة سد النهضة مع مصر والسودان.

ومن المتوقع  أن يجرى حفل تنصيب آبي أحمد خارج مقر البرلمان بمشاركة أكثر من 10 رؤساء دول وحكومات.

وولد آبي أحمد علي يوم 15 آب/أغسطس 1976 في أغارو بولاية أوروميا جنوبي غربي البلاد.

ويحمل أحمد العديد من الشهادات العلمية، واحدة في هندسة الحاسوب حصل عليها عام 2001 من العاصمة أديس أبابا، وشهادة ماجستير عام 2005، وماجستير في إدارة الأعمال عام 2013، بالإضافة إلى دكتوراه عام 2017 من معهد دراسات السلام والأمن التابع لجامعة أديس أبابا.

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