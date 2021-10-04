إيران: المباحثات مع السعودية متواصلة حول القضايا الإقليمية المخلتفة

سعيد خطيب زاده،



الجدير ذكره، أن علي باقري كني، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، يزور الدوحة على رأس وفد إيراني لبحث العلاقات الثنائية مع السلطات القطرية وأهم تطورات المنطقة .





رام الله - دنيا الوطنأكدالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن المحادثات بين طهران والرياض متواصلة على أفضل وجه ولا شروط مسبقة بهذا الشأن، مع استئناف العلاقات من خلال الاتفاق بين البلدين.وقالت سعيد خطيب زادة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "إن المفاوضات بين إيران والسعودية مستمرة في بغداد، وشملت قضايا إقليمية".وأوضح زادة أن زيارة باقري إلى الدوحة تحمل رسالة واضحة هي (إعطاء الأولوية لدول الجوار في علاقات إيران الخارجية).