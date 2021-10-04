شؤون فلسطينية

قيادة منظمة الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال تصدر بياناً بشأن الانتهاكات بحق الأسرى

قيادة منظمة الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال تصدر بياناً بشأن الانتهاكات بحق الأسرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت قيادة منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تطورات الأحداث في السجون.

وأكدت قيادة المنظمة "وقوفنا ودعمنا وإسنادنا مع أسرانا الأبطال المضربين عن الطعام، وجميع المعتقلين الإداريين وأن معركتهم هي معركة الحركة الأسيرة كلها، ويجب أن تكون معركة الكل الوطني".

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
 
جماهير شعبنا الصامد المقاوم،،،

تحية لكم وأنتم تواصلون معركة الدفاع عن الأرض والهوية والوجود، ضد هذا الاحتلال الصهيوني المتغطرس المجرم، الذي تلقى في الآونة الأخيرة المزيد من الصفعات على أيدي أبطالنا المقاومين الثائرين، في داخل المعتقلات وفي خارجها، في جنين قلعة المقاومة الحصينة ومنبع الثوار... في قدسنا الأبية... في بيتا وبيت دجن وفي غزة الأبية والداخل المحتل المتجذر بأرضه وهويته، إلى شعبنا في مخيمات الشتات الذي لم ينسى الوصية أو يتزحزح قيد أنملة عن حقه في العودة..

جماهير شعبنا،،،

لا يخفى عليكم أننا في داخل المعتقلات نتعرض لحملة صهيونية بشعة تطال كافة مناحي الحياة داخل الأسر، وقد توسعت بعد عملية نفق الحرية، ولم تتوقف حتى بعد قرار الحركة الأسيرة بتعليق قرار الذهاب إلى خطوة الإضراب بعد وعودات الاحتلال بالعودة بالأمور إلى ما قبل عملية النفق، ورغم كل ذلك ولأن الحركة الأسيرة تألف الاحتلال جيداً وغدره وأساليبه الخبيثة، فإنها ما زالت تمتلك عنصر المبادرة والرد على انتهاكات وممارسات الاحتلال، حتى لو كان هذا القرار الذهاب إلى اضراب استراتيجي شامل.

إننا في قيادة منظمة الجبهة بسجون الاحتلال، إذ نؤكد إزاء هذه التطورات المتصاعدة داخل السجون على التالي:

أولاً/ نؤكد وقوفنا ودعمنا وإسنادنا مع أسرانا الأبطال المضربين عن الطعام، وجميع المعتقلين الإداريين. ونؤكد أن معركتهم هي معركة الحركة الأسيرة كلها، ويجب أن تكون معركة الكل الوطني.

ثانياً/ نجدد دعوتنا للأسيرات والأسرى الأبطال بضرورة مقاطعة المحاكم الصهيونية، باعتبارها أداة من أدوات الاحتلال، وتعبير مكثف عن جرائمه البشعة بحق الأسرى ومناضلي شعبنا.

ثالثاً/ نؤكد دعمنا وإسنادنا لرفاق دربنا أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ووقوفنا معهم في مواجهة الهجمة ضدهم ومساندة مطالبهم العادلة ومطالب الحركة الأسيرة، ونؤكد مجدداً أننا لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بهم.

وأخيراً، ندعو جماهير شعبنا بالوقوف خلف الحركة الأسيرة في أي خطوة تصعيدية ستعلن عن خوضها للتصدي لإجراءات الاحتلال المتصاعدة بحق الحركة الأسيرة، فانتصارنا في انتزاع حقوقنا ومطالبنا من بين أنياب الاحتلال مرهون بمدى وقوفكم ومساندتكم معنا.

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