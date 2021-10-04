"اللجنة الوطنية" و"الرعاية الإنسانية" توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع "منتدى الطفل الفلسطيني"

رام الله - دنيا الوطنوقع أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس، وجمعية الرعاية الإنسانية الاجتماعية الخيرية ممثلة بالسيدة منار البحطيطي، بمقر اللجنة في مدينة غزة اليوم الاثنين، اتفاقية لتنفيذ مشروع "منتدى الطفل الفلسطيني"، بحضور رئيس اللجنة الوطنية علي أبو زهري.ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الدعم المقدم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة دولة فلسطين، وإلى تطوير ثقافة الأطفال واكتشاف مواهبهم ورعايتها وتنميتها، وزيادة الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال.وأشار أبو زهري إلى أن دعم المشروع يأتي في إطار المساهمة في دعم جمعية الرعاية الإنسانية لإنشاء منتدى للأطفال في قطاع غزة على وجه الخصوص لمعالجة الأعباء النفسية والاجتماعية التي عاشوها مباشرة في الحروب المتتالية على القطاع، بالإضافة إلى تشجيع الطلبة على الثقافة والتفكير المتحضر من خلال المحافظة على الهوية الثقافية الفلسطينية، وذلك انسجاما مع رؤية اللجنة الوطنية من خلال سياقها المعرفي بتعميق حضور الثقافة والإبداع والوعي العلمي والتربوي، للحفاظ على الهوية الوطنية من التغريب والاستلاب والمحو والتزييف.ووجّه شكره لمنظمة الألكسو ممثلة بمديرها العام محمد ولد أعمر على دعم المشروع وحرصها على تطوير وتعزيز المشهد الثقافي والتربوي والعلمي في فلسطين في ظل التحديات التي نواجهها نتيجة سياسة الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا دور الأطفال الفعال في عملية تبادل الثقافات وإحياء التراث الفلسطيني.من جانبها شكرت البحطيطي اللجنة الوطنية والألكسو على تخصيصهم الدعم لمشروع منتدى الطفل، وأكدت التزام الجمعية بتنفيذ الاتفاقية للتغلب على مشكلة تدني المستوى الثقافي والفني لدى الطلبة في إنتاج الوسائل والمواد التربوية الحديثة، وتحسين جودة تربية الطفل الثقافية والفنية واستفادة كافة الأطفال منها.يذكر أن طاقم عمل المشروع سيكون من الخريجين الذين لم تعطهم الحياة فرصة للعمل وعددهم 8 خريجين وخريجات، آخذين بعين الاعتبار التنوع الجنسي في اختيار الطاقم والطلبة أيضا.وحضر توقيع الاتفاقية من اللجنة الوطنية عبد الغني التكروري مدير البرامج، ومحمد أبو شوقة مدير مكتب اللجنة في المحافظات الجنوبية، ومن الجمعية حضر كل من أحمد أبو سويرح رئيس مجلس الإدارة، وسائد البطش مدير المشاريع، وطاقم من الجمعية.