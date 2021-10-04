وزير الأشغال يبحث مع نقابة المهندسين عدداً من القضايا المشتركة

كما وتم التطرق لقانون الشراء العام، والحديث عن الإشراف الهندسي على المشاريع الحكومية وآليات الرقابة وآليات التنفيذ.



وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من الطرفين لمتابعة القضايا التي تنظم عمل النقابة والمهندسين.







رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، مع وفد من نقابة المهندسين برئاسة النقيب م.ناديا حبش، مجموعة من القضايا المشتركة بين الطرفين.ورحب زيارة بمجلس النقابة الجديد المنتخب، مؤكداً على استمرار الشراكة بين الطرفين والتعاون المستمر في إطار التصدي لكافة المشاكل التي تواجه قطاع المهندسين لخدمة هذه الشريحة التي تشكل أهم عمود في بناء المجتمع.من جهتها، أكدت حبش على استمرار التعاون مع النقابة كون وزارة الأشغال العامة هي المرجعية الأساسية لعمل النقابة، وأن قطاع المهندسين يتعرض بشكل دائم لعوائق تعصف به خاصة فيما يتعرض بالمقاولين، لذا فنحن بحاجة لأن نكون يد واحدةللتغلب على كافة المشاكل.وفي هذا السياق تم التباحث بين الطرفين في عدد من المواضيع المشتركة، وهي، قطاع الانشاءات ووضع المهندسين بصورة عامة، وحقوق المهندسين العاملين في القطاع العام، وأسس تصنيف المكاتب الهندسية في مختلف التخصصات، والقوانين الناظمة لقطاع الانشاءات بما فيها المهن الهندسية.