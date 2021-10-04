المطران حنا: يجب العمل على احتواء خطاب الكراهية



وأضاف: "نعتقد بأن احتواء خطاب الكراهية والتعصب والطائفية لا يمكن مواجهته فقط من خلال بيانات استنكار بل هناك حاجة ملحة لإستراتيجية إعلامية جديدة هدفها التوجيه وتصحيح الإعوجاجات ونشر بذور التربية الحقيقية القويمة وتكريس ثقافة المحبة".



وتابع: "إن وسائل الإعلام بكافة أشكالها وألوانها يجب أن تقوم بهذا الدور الحضاري والإنساني، كما ومؤسساتنا التعليمية حيث هنالك حاجة لإعادة النظر في المناهج التعليمية".





وأكد على أن المسؤولية الكبرى تقع على كاهل أولياء الأمور الذين يجب أن يربوا أبناءهم تربية لا عنفية بعيداً عن ثقافة الانتقام والبغضاء والكراهية والتعصب.



وختم قوله: "نحن قادرون على أن نتصدى لخطاب الكراهية أياً كان شكله وأياً كان لونه، ولكن هذا يحتاج إلى استراتيجية إعلامية جديدة وإلى مبادرات تربوية في مؤسساتنا التعليمية، ويحتاج أيضاً إلى اهتمام أكبر من قبل الآباء والأمهات".





رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، في حديث إذاعي إن ظاهرة خطاب الكراهية في الإعلام العربي لا يمكن تجاهلها، وهنالك منابر إعلامية تبث سموم التعصب والكراهية في مجتمعاتنا.