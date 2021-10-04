دولي

(كورونا) عالميًا: 4 ملايين و816 ألف وفاة 235 مليونا و738 ألف إصابة

(كورونا) عالميًا: 4 ملايين و816 ألف وفاة 235 مليونا و738 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الإثنين أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 816 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 235 مليونا ونحو 738 ألف اصابة، تعافى منهم 212 مليونا وما يقارب من 619 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 304 آلاف و518 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,674 ألف حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (890 وفاة)، والمكسيك (614 وفاة)، وأميركا (259 وفاة)، والبرازيل (237 وفاة)، وإيران (229 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، بريطانيا (30,439 إصابة)، وتركيا (27,351 إصابة)، واميركا (26,933 إصابة)، وروسيا (25,769 إصابة)، والهند (21,684 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (719,933 وفاة)، والبرازيل (597,986 وفاة)، والهند (449,029 وفاة)، والمكسيك (278,801 وفاة)، وروسيا (209,918 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (44,518,437 إصابة)، والهند (33,834,702 إصابة)، والبرازيل (21,468,121 إصابة)، وبريطانيا (7,900,680 إصابة)، وروسيا (7,586,536 إصابة).

أخبار ذات صلة

فوز عالمين أميركيين بجائزة نوبل للطب لعام 2021

فوز عالمين أميركيين بجائزة نوبل للطب لعام 2021

أذربيجان تنفي أي وجود إسرائيلي قرب حدودها مع إيران

أذربيجان تنفي أي وجود إسرائيلي قرب حدودها مع إيران

تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية جديدة

تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية جديدة

إيران: المباحثات مع السعودية متواصلة حول القضايا الإقليمية المخلتفة

إيران: المباحثات مع السعودية متواصلة حول القضايا الإقليمية المخلتفة

شاهد: كارثة بيئية تضرب شواطئ جنوب كاليفورنيا

شاهد: كارثة بيئية تضرب شواطئ جنوب كاليفورنيا

خبيرة: خفافيش روسيا خالية من الفيروس المسبب (لكورونا)

خبيرة: خفافيش روسيا خالية من الفيروس المسبب (لكورونا)

شاهد: روسيا تختبر إطلاق &#34;صاروخ مذهل&#34; أسرع من الصوت

شاهد: روسيا تختبر إطلاق "صاروخ مذهل" أسرع من الصوت

نيجيريا: مصرع (20) شخصاً في انهيار رصيف نهري

نيجيريا: مصرع (20) شخصاً في انهيار رصيف نهري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادة منظمة الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال تصدر بياناً بشأن الانتهاكات بحق الأسرى

قيادة منظمة الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال تصدر بياناً بشأن الانتهاكات بحق الأسرى

&#34;اللجنة الوطنية&#34; و&#34;الرعاية الإنسانية&#34; توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع &#34;منتدى الطفل الفلسطيني&#34;

"اللجنة الوطنية" و"الرعاية الإنسانية" توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع "منتدى الطفل الفلسطيني"

وزير الأشغال يبحث مع نقابة المهندسين عدداً من القضايا المشتركة

وزير الأشغال يبحث مع نقابة المهندسين عدداً من القضايا المشتركة

المطران حنا: يجب العمل على احتواء خطاب الكراهية

المطران حنا: يجب العمل على احتواء خطاب الكراهية

الحركة الوطنية الأسيرة تصدر بياناً لجماهير شعبنا الفلسطيني

الحركة الوطنية الأسيرة تصدر بياناً لجماهير شعبنا الفلسطيني

تيسير خالد: ايليت شاكيد نموذج فاشي لا تستحق هذا الاهتمام‎‎

تيسير خالد: ايليت شاكيد نموذج فاشي لا تستحق هذا الاهتمام‎‎

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

جنين: حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

جنين: حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

منوعات

الراقصة دينا تثير الجدل بردها على تصريح فيفي عبده

الراقصة دينا تثير الجدل بردها على تصريح فيفي عبده

القضاء المصري يستدعي سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

القضاء المصري يستدعي سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

شاهد: وفاء عامر تثير الجدل بحديثها عن عادل إمام

شاهد: وفاء عامر تثير الجدل بحديثها عن عادل إمام

ما سبب غياب صفية العمري عن الساحة الفنية؟

ما سبب غياب صفية العمري عن الساحة الفنية؟

شاهد: فنان مصري يحدث ضجة ويهاجم غناء روبي

شاهد: فنان مصري يحدث ضجة ويهاجم غناء روبي

ما حقيقة صدور قرار بحبس المنتج أحمد السبكي؟

ما حقيقة صدور قرار بحبس المنتج أحمد السبكي؟

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب هذه الصورة

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب هذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بآخر إطلالة لها وهي ترقص

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بآخر إطلالة لها وهي ترقص

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بعد عودتها لمواقع التواصل

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بعد عودتها لمواقع التواصل

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للإحراج بتصرفها الغريب

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للإحراج بتصرفها الغريب

عربي

مصر: نؤكد التزامنا بدعم الجهود الهادفة لإنجاح مفاوضات سد النهضة

مصر: نؤكد التزامنا بدعم الجهود الهادفة لإنجاح مفاوضات سد النهضة

محكمة الاستئناف اللبنانية ترفض طلب إبعاد القاضي البيطار عن تحقيق مرفأ بيروت

محكمة الاستئناف اللبنانية ترفض طلب إبعاد القاضي البيطار عن تحقيق مرفأ بيروت

الأردن يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارج

الأردن يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارج

شاهد: طيران شرطة عُمان ينقذ محتجزين بولاية السويق

شاهد: طيران شرطة عُمان ينقذ محتجزين بولاية السويق