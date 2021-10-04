تيسير خالد: ايليت شاكيد نموذج فاشي لا تستحق هذا الاهتمام‎‎





وكتب في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي يقول: "ايليت شاكيد ، وزيرة الداخلية في دولة الاحتلال تزور هذه الايام دولة الامارات العربية المتحدة وتحظى باستقبال لا يليق بمجرمة تحمل نفس افكار الابادة التي مارسها ادولف هتلر ضد اليهود والسلاف والغجر في الحرب العالمية الثانية".



وأضاف: إيليت شاكيد هذه نادت عام 2014 على حسابها في فيسبوك وقبل أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأيام على اختطاف الفتي محمد أبو خصير في القدس على أيدي مستوطنين وحرقه حيا في جريمة مروعة ، بإبادة الفلسطينيين ودعت إلى تدمير مدنهم وقراهم والى قتل الأمهات الفلسطينيات وأطفالهن وعدم إبقاء أثر منهم.



وختم تيسير خالد مدونته قائلا: هذه المرأة اليمينية المتطرفة والعنصرية نموذج لمجرمة نازية لا تستحق كل هذا الاهتمام ولا أدري ما الحكمة وما الفائدة من طلب اللقاء معها.



عقب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على رفض ايليت شكيد، وزير الداخلية في دولة الاحتلال اللقاء مع الرئيس الفلسطيني.