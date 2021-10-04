شاهد: اجتماعات وفد حماس في القاهرة

رام الله - دنيا الوطناجتمع وفد حركة حماس، في الداخل والخارج في العاصمة المصرية القاهرة؛ بدعوة رسمية من جمهورية مصر العربية.وكان وفد حماس من غزة قد غادر أمس القطاع عبرمعبر رفح البري متوجهاً إلى القاهرة فيما وصل وفد الخارج برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية إلى مصر.وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: إن "مباحثات وفد حماس في القاهرة تتركز حول العلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وتطويرها بما يخدم مصالح شعبنا الفلسطيني".وذكر المتحدث باسم حماس أن المباحثات تتضمن ملفات تتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية وتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع وإعادة الإعمار.