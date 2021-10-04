شؤون فلسطينية

غزة تُسجل 15269 مولوداً جديداً خلال الربع الثالث لـ 2021

غزة تُسجل 15269 مولوداً جديداً خلال الربع الثالث لـ 2021
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر الربع الثالث من العام الجاري 15269 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 1438 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 7879 مولوداً بنسبة تًقدر بـ 51.7%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.3 % بواقع 7390 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت خلال الربع الثالث 5538 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 2974 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال 2731 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 2099 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1927 مولوداً جديداً.


وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 1438حالة وفاة خلال الربع الثالث من 2021، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 783 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ54.4 %، مقابل 655 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 45.6%.

أخبار ذات صلة

قيادة منظمة الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال تصدر بياناً بشأن الانتهاكات بحق الأسرى

قيادة منظمة الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال تصدر بياناً بشأن الانتهاكات بحق الأسرى

&#34;اللجنة الوطنية&#34; و&#34;الرعاية الإنسانية&#34; توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع &#34;منتدى الطفل الفلسطيني&#34;

"اللجنة الوطنية" و"الرعاية الإنسانية" توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع "منتدى الطفل الفلسطيني"

وزير الأشغال يبحث مع نقابة المهندسين عدداً من القضايا المشتركة

وزير الأشغال يبحث مع نقابة المهندسين عدداً من القضايا المشتركة

بدءاً من اليوم.. (أونروا) تعلن توزيع مبلغ 40 دولاراً للاجئي فلسطين &#34;الأكثر حاجة&#34;

بدءاً من اليوم.. (أونروا) تعلن توزيع مبلغ 40 دولاراً للاجئي فلسطين "الأكثر حاجة"

المطران حنا: يجب العمل على احتواء خطاب الكراهية

المطران حنا: يجب العمل على احتواء خطاب الكراهية

الحركة الوطنية الأسيرة تصدر بياناً لجماهير شعبنا الفلسطيني

الحركة الوطنية الأسيرة تصدر بياناً لجماهير شعبنا الفلسطيني

تيسير خالد: ايليت شاكيد نموذج فاشي لا تستحق هذا الاهتمام‎‎

تيسير خالد: ايليت شاكيد نموذج فاشي لا تستحق هذا الاهتمام‎‎

شاهد: اجتماعات وفد حماس في القاهرة

شاهد: اجتماعات وفد حماس في القاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادة منظمة الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال تصدر بياناً بشأن الانتهاكات بحق الأسرى

قيادة منظمة الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال تصدر بياناً بشأن الانتهاكات بحق الأسرى

&#34;اللجنة الوطنية&#34; و&#34;الرعاية الإنسانية&#34; توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع &#34;منتدى الطفل الفلسطيني&#34;

"اللجنة الوطنية" و"الرعاية الإنسانية" توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع "منتدى الطفل الفلسطيني"

وزير الأشغال يبحث مع نقابة المهندسين عدداً من القضايا المشتركة

وزير الأشغال يبحث مع نقابة المهندسين عدداً من القضايا المشتركة

المطران حنا: يجب العمل على احتواء خطاب الكراهية

المطران حنا: يجب العمل على احتواء خطاب الكراهية

الحركة الوطنية الأسيرة تصدر بياناً لجماهير شعبنا الفلسطيني

الحركة الوطنية الأسيرة تصدر بياناً لجماهير شعبنا الفلسطيني

تيسير خالد: ايليت شاكيد نموذج فاشي لا تستحق هذا الاهتمام‎‎

تيسير خالد: ايليت شاكيد نموذج فاشي لا تستحق هذا الاهتمام‎‎

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

جنين: حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

جنين: حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

منوعات

الراقصة دينا تثير الجدل بردها على تصريح فيفي عبده

الراقصة دينا تثير الجدل بردها على تصريح فيفي عبده

القضاء المصري يستدعي سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

القضاء المصري يستدعي سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

شاهد: وفاء عامر تثير الجدل بحديثها عن عادل إمام

شاهد: وفاء عامر تثير الجدل بحديثها عن عادل إمام

ما سبب غياب صفية العمري عن الساحة الفنية؟

ما سبب غياب صفية العمري عن الساحة الفنية؟

شاهد: فنان مصري يحدث ضجة ويهاجم غناء روبي

شاهد: فنان مصري يحدث ضجة ويهاجم غناء روبي

ما حقيقة صدور قرار بحبس المنتج أحمد السبكي؟

ما حقيقة صدور قرار بحبس المنتج أحمد السبكي؟

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب هذه الصورة

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب هذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بآخر إطلالة لها وهي ترقص

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بآخر إطلالة لها وهي ترقص

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بعد عودتها لمواقع التواصل

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بعد عودتها لمواقع التواصل

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للإحراج بتصرفها الغريب

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للإحراج بتصرفها الغريب

عربي

الأردن يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارج

الأردن يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارج

شاهد: طيران شرطة عُمان ينقذ محتجزين بولاية السويق

شاهد: طيران شرطة عُمان ينقذ محتجزين بولاية السويق

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية

ليببا: بعض القوات الأجنبية غادرت البلاد ونسعى لخروج عدد أكبر

ليببا: بعض القوات الأجنبية غادرت البلاد ونسعى لخروج عدد أكبر