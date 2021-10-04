شاهد: طيران شرطة عُمان ينقذ محتجزين بولاية السويق









نشرت وكالة الأنباء العمانية، صباح اليوم، مقطع فيديو لعملية إجلاء مواطنين محاصرين بسبب السيول التي نتجت عن العاصفة المدارية شاهين.وقالت الوكالة: "إن طيران شرطة عمان السلطانية نفذ عملية إنقاذ محتجزين اثنين صباح اليوم الاثنين، في ولاية السويق بوادي البطحاء".وأضافت: "أن أعلى كميات أمطار مسجلة حتى الآن في ولاية السويق تليها الخابورة، كما كان لعدد من الولايات نصيب كبير من هطول الأمطار".من جهتها، أكدت الأرصاد العمانية على استمرار تأثير العاصفة المدارية شاهين، وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شـديدة السـرعة أحيانا، على محافظتي شمال وجـنوب الباطنة، تمتد لاحقا لتشمل محافظتي الظاهرة والبريمي.