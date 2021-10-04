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ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
ناقش ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

ووفق لوكالة الأنباء السعودية(واس)، جاء ذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الفرنسي،أمس، للمملكة العربية السعودية، حيث
بحثا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت الوكالة، إلى أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، حضر مراسم الاستقبال،  فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.

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