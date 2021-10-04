بلدية غزة توجه دعوة لسكان المناطق المتضررة قبل وصول المنخفضات الجوية

رام الله - دنيا الوطندعت بلدية غزة المواطنين القاطنين في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير لتوخي الحيطة والحذر في أوقات المنخفضات الجوية تحسباً لارتفاع مناسيب المياه بسبب الأضرار التي لحقت في البنية التحتية وتعرض خطوط تصريف المياهوالشوارع لأضرار كبيرة، مؤكدةً أنها ستتابع هذه المناطق بشكل متواصل في أوقات المنخفضات.وأهابت البلدية بالمواطنين في تلك المناطق لضرورة استخدام الطوابق العلوية في حال توفرها في أوقات المنخفضات، وضرورة تأمين البضائع في المحال التجارية في المناطق المذكورة تحسباً لدخول المياه وتسربها.وأكدت البلدية أنها قامت بأعمال صيانة أولية ومؤقتة للمناطق المتضررة الرئيسة لاستمرار توفير الخدمات للمواطنين لحين توفر مشاريع لإعادة إصلاحها بشكل دائم ونتيجة الضرر الذي أصاب شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية قد يؤديإلى تجمع مياه الأمطار في أوقات المنخفضات في المناطق التي تضررت وحدوث غرق للمنشآت المجاورة لها.وبينت البلدية أن أهم المناطق المتضررة والتي قد يتجمع بها مياه الأمطار خلال المنخفضات هي؛ شارع عبد القادر الحسيني من مفترق شارع الثورة وحتى شارع أحمد بن عبد العزيز، وشارع أحمد بن عبد العزيز من تقاطع شارع عبد القادر الحسيني وحتى تقاطع مسجد الكنز، وشارع الوحدة من تقاطع اتحاد الكنائس وحتى مفترق عبد القادر الحسيني.وأضافت أن المناطق المتضررة والتي قد تتجمع بها مياه الأمطار تشمل أيضاً؛ المنطقة المنخفضة في شارع طارق بن زياد مع شارع فلسطين، وشارع مصطفى حافظ ومحيط مدرسة أحمد شوقي، ومدرسة مصطفى حافظ، والمدخل الجنوبي لمدينة عرفات للشرطة (الجوازات).يذكر أن العدوان الإسرائيلي الأخير قد ألحق أضراراً كبيرة في البنية التحتية في مناطق رئيسة في المدينة وقامت البلدية بإجراءات سريعة وأولية بإعادة فتح الشوارع وصيانة خطوط المياه والصرف الصحي وتعبيد الطرق بشكل مؤقت لحين البدءفي تنفيذ عملية الإعمار.وكانت بلدية غزة قد شكلت لجنة خاصة بطوارئ الشتاء وتم إعداد خطة عمل لطواقم الطوارئ وسيتم خلال الأيام القادم نشر إرشادات ومواد إعلامية توعوية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات البلدية بهدف زيادة توعية المواطنين بكيفيةالتعامل مع المنخفضات الجوية.ودعت البلدية المواطنين للتواصل معها على الرقم المختصر 115 وبوابات التواصل الأخرى للإبلاغ عن أي شكاوى أو طارئ يتعلق بالمنخفضات الجوية وأي من خدمات البلدية الأخرى.