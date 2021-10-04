شؤون فلسطينية

بلدية غزة توجه دعوة لسكان المناطق المتضررة قبل وصول المنخفضات الجوية

بلدية غزة توجه دعوة لسكان المناطق المتضررة قبل وصول المنخفضات الجوية
رام الله - دنيا الوطن
دعت بلدية غزة المواطنين القاطنين في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير لتوخي الحيطة والحذر في أوقات المنخفضات الجوية تحسباً لارتفاع مناسيب المياه بسبب الأضرار التي لحقت في البنية التحتية وتعرض خطوط تصريف المياه
والشوارع لأضرار كبيرة، مؤكدةً أنها ستتابع هذه المناطق بشكل متواصل في أوقات المنخفضات.

وأهابت البلدية بالمواطنين في تلك المناطق لضرورة استخدام الطوابق العلوية في حال توفرها في أوقات المنخفضات، وضرورة تأمين البضائع في المحال التجارية في المناطق المذكورة تحسباً لدخول المياه وتسربها.

وأكدت البلدية أنها قامت بأعمال صيانة أولية ومؤقتة للمناطق المتضررة الرئيسة لاستمرار توفير الخدمات للمواطنين لحين توفر مشاريع لإعادة إصلاحها بشكل دائم ونتيجة الضرر الذي أصاب شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية قد يؤدي
إلى تجمع مياه الأمطار في أوقات المنخفضات في المناطق التي تضررت وحدوث غرق للمنشآت المجاورة لها.

وبينت البلدية أن أهم المناطق المتضررة والتي قد يتجمع بها مياه الأمطار خلال المنخفضات هي؛ شارع عبد القادر الحسيني من مفترق شارع الثورة وحتى شارع أحمد بن عبد العزيز، وشارع أحمد بن عبد العزيز من تقاطع شارع عبد القادر الحسيني وحتى تقاطع مسجد الكنز، وشارع الوحدة من تقاطع اتحاد الكنائس وحتى مفترق عبد القادر الحسيني.

وأضافت أن المناطق المتضررة والتي قد تتجمع بها مياه الأمطار تشمل أيضاً؛ المنطقة المنخفضة في شارع طارق بن زياد مع شارع فلسطين، وشارع مصطفى حافظ ومحيط مدرسة أحمد شوقي، ومدرسة مصطفى حافظ، والمدخل الجنوبي لمدينة عرفات للشرطة (الجوازات).

يذكر أن العدوان الإسرائيلي الأخير قد ألحق أضراراً كبيرة في البنية التحتية في مناطق رئيسة في المدينة وقامت البلدية بإجراءات سريعة وأولية بإعادة فتح الشوارع وصيانة خطوط المياه والصرف الصحي وتعبيد الطرق بشكل مؤقت لحين البدء
في تنفيذ عملية الإعمار.

وكانت بلدية غزة قد شكلت لجنة خاصة بطوارئ الشتاء وتم إعداد خطة عمل لطواقم الطوارئ وسيتم خلال الأيام القادم نشر إرشادات ومواد إعلامية توعوية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات البلدية بهدف زيادة توعية المواطنين بكيفية
التعامل مع المنخفضات الجوية.

ودعت البلدية المواطنين للتواصل معها على الرقم المختصر 115 وبوابات التواصل الأخرى للإبلاغ عن أي شكاوى أو طارئ يتعلق بالمنخفضات الجوية وأي من خدمات البلدية الأخرى.

أخبار ذات صلة

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

جنين: حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

جنين: حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

الاحتلال يغلق الطريق الواصل بين طوباس والأغوار الشمالية

الاحتلال يغلق الطريق الواصل بين طوباس والأغوار الشمالية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

نتنياهو يُهاجم حكومة بينت بعد لقاء أبو مازن بوزيرين إسرائيليين

نتنياهو يُهاجم حكومة بينت بعد لقاء أبو مازن بوزيرين إسرائيليين

اندلاع مواجهات في نابلس ورام الله

اندلاع مواجهات في نابلس ورام الله

الاحتلال يعتقل 5 شبان ويستدعي آخر من القدس

الاحتلال يعتقل 5 شبان ويستدعي آخر من القدس

آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق خانيونس

آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق خانيونس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

جنين: حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

جنين: حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

الاحتلال يغلق الطريق الواصل بين طوباس والأغوار الشمالية

الاحتلال يغلق الطريق الواصل بين طوباس والأغوار الشمالية

اندلاع مواجهات في نابلس ورام الله

اندلاع مواجهات في نابلس ورام الله

الاحتلال يعتقل 5 شبان ويستدعي آخر من القدس

الاحتلال يعتقل 5 شبان ويستدعي آخر من القدس

الصالح يُسلم 35 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

الصالح يُسلم 35 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

إصابة مستوطن رشقًا بالحجارة في القدس

إصابة مستوطن رشقًا بالحجارة في القدس

الاحتلال يعتقل 3 أطفال أثناء عودتهم من المدرسة في اللبن الشرقية

الاحتلال يعتقل 3 أطفال أثناء عودتهم من المدرسة في اللبن الشرقية

منوعات

الراقصة دينا تثير الجدل بردها على تصريح فيفي عبده

الراقصة دينا تثير الجدل بردها على تصريح فيفي عبده

القضاء المصري يستدعي سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

القضاء المصري يستدعي سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

شاهد: وفاء عامر تثير الجدل بحديثها عن عادل إمام

شاهد: وفاء عامر تثير الجدل بحديثها عن عادل إمام

ما سبب غياب صفية العمري عن الساحة الفنية؟

ما سبب غياب صفية العمري عن الساحة الفنية؟

شاهد: فنان مصري يحدث ضجة ويهاجم غناء روبي

شاهد: فنان مصري يحدث ضجة ويهاجم غناء روبي

ما حقيقة صدور قرار بحبس المنتج أحمد السبكي؟

ما حقيقة صدور قرار بحبس المنتج أحمد السبكي؟

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب هذه الصورة

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب هذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بآخر إطلالة لها وهي ترقص

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بآخر إطلالة لها وهي ترقص

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بعد عودتها لمواقع التواصل

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بعد عودتها لمواقع التواصل

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للإحراج بتصرفها الغريب

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للإحراج بتصرفها الغريب

عربي

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية

ليببا: بعض القوات الأجنبية غادرت البلاد ونسعى لخروج عدد أكبر

ليببا: بعض القوات الأجنبية غادرت البلاد ونسعى لخروج عدد أكبر

ليبيا تعتزم إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط

ليبيا تعتزم إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط

الإمارات: إعصار (شاهين) ضعف وتحول إلى منخفض جوي

الإمارات: إعصار (شاهين) ضعف وتحول إلى منخفض جوي