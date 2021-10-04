ليببا: بعض القوات الأجنبية غادرت البلاد ونسعى لخروج عدد أكبر



ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعه الفرقاء في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي على إخراج جميع القوات الأجنبية خلال (90) يوماً من تاريخ إبرام الاتفاق.



وانتهت المهلة المقررة لخروج هذه القوات آخر يناير/كانون الثاني الماضي، دون أن يتحقق ذلك.





وتابعت قولها: "ليبيا تمر بمرحلة مفصلية ومصيرية، وإنها تعوّل على مكانة الكويت الدولية، للمساهمة في تعزيز الاستقرار".