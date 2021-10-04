ليببا: بعض القوات الأجنبية غادرت البلاد ونسعى لخروج عدد أكبر
أعلنت نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا، أمس الأحد، عن خروج عدد محدود من القوات الأجنبية من بلادها، دون أن تكشف عن جنسياتهم أو تاريخ مغادرتهم.
وقالت المنقوش في مؤتمر صحافي بالكويت مع نظيرها أحمد ناصر المحمد الصباح حول خروج بعض القوات الأجنبية: "الخبر صحيح هي بداية بسيطة جداً، وما زلنا نسعى إلى خروج أعداد أكبر".
وأضافت "ما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج القوات الأجنبية، وهذا ما نسعى إليه في مؤتمر استقرار ليبيا الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، لوضع خطة في لجنة 5+5 وفق جدول زمني".
وتابعت قولها: "ليبيا تمر بمرحلة مفصلية ومصيرية، وإنها تعوّل على مكانة الكويت الدولية، للمساهمة في تعزيز الاستقرار".
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعه الفرقاء في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي على إخراج جميع القوات الأجنبية خلال (90) يوماً من تاريخ إبرام الاتفاق.
وانتهت المهلة المقررة لخروج هذه القوات آخر يناير/كانون الثاني الماضي، دون أن يتحقق ذلك.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعه الفرقاء في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي على إخراج جميع القوات الأجنبية خلال (90) يوماً من تاريخ إبرام الاتفاق.
وانتهت المهلة المقررة لخروج هذه القوات آخر يناير/كانون الثاني الماضي، دون أن يتحقق ذلك.
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