شاهد: كارثة بيئية تضرب شواطئ جنوب كاليفورنيا

وقال خفر السواحل أمس الأحد: "إن هناك تحقيقا على مدار الساعة في كيفية حدوث التسرب".من جهته، صرح كيم كار، عمدة مدينة هنتنغتون بيتش، خلال مؤتمر صحفي، بأن ما يقدر بـ 126 ألف غالون، أو 3000 برميل، انتشر في بقعة نفطية تغطي حوالي 13 ميلا مربعا من المحيط الهادئ، منذ الإبلاغ عنه لأول مرة صباح يوم السبت، واصفا التسرب بأنه "كارثة بيئية".وتتحمل المدينة الواقعة على شاطئ البحر، على بعد حوالي 40 ميلا (65 كم) جنوب لوس أنجلوس، العبء الأكبر من التسرب.وأضاف كار: "أراضينا الرطبة تتدهور وأجزاء من ساحلنا مغطاة الآن بالنفط"، مشيرا إلى أن منصة النفط كانت تديرها "Beta Offshore، وهي شركة فرعية في كاليفورنيا تابعة لشركة "Amplify Energy Corporation" ومقرها هيوستن.من جانبه، قال عمدة هنتنغتون بيتش: "في الأيام والأسابيع المقبلة نتحدى الجهات المسؤولة أن تفعل كل ما في وسعها لتصحيح هذه الكارثة البيئية".