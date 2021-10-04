ليبيا تعتزم إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط





رام الله - دنيا الوطنأعلنت حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأحد عزمهما إنشاء مصفاة جديدة في الجنوب كان تشييدها مقررًا بالأساس في عام 1980.وفي التفاصيل، سيتم إدارة المصفاة في سبها من قبل شركة (زلاف) ​​التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وستنتج غاز الطهي ووقود الطائرات ومنتجات أخرى منها 1.4 مليون لتر من البنزين و1.1 مليون لتر من الديزل يوميًا، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكانت قد أجريت دراسة جدوى في البداية في عام 1987، وجددتها شركة (بتروفاك) البريطانية العام الماضي، فيما قالت شركة (زلاف) إن المشروع سيتكلف ما بين 500 و600 مليون دولار وسيستغرق إنجازه ما يصل إلى ثلاث سنوات.من جانبه، أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدى الإعلان عن المشروع في طرابلس أن التغطية المالية لهذا المشروع جاهزة، كما أن المواصفات والتصاميم الفنية جاهزة لدى المؤسسة الوطنية للنفط.