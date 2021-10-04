دولي

شاهد: طائرة هندية عالقة تحت جسر مشاة

شاهد: طائرة هندية عالقة تحت جسر مشاة
صورة تعبيرية
أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي طائرة تابعة لشركة (طيران الهند) عالقة تحت جسر مشاة على طريق دلهي  جوروغرام السريع خارج مطار دلهي، مما ترك الناس في حيرة من أمر وصول الطائرة إلى ذلك المكان.

وفي الفيديو، يمكن رؤية المركبات وهي تمر عبر أحد جانبي الطريق السريع، بينما يبدو الجانب الآخر محجوباً إلى حد كبير من طرف الطائرة العالقة تحت الجسر.

وأكدت شركة الطيران أنه لم يكن هناك أي حادث مؤسف، حيث كانت الطائرة قديمة، وقد تم بيعها من قبل الشركة لأحد الأشخاص مشيرة إلى أن الحادثة وقعت بينما كان ينقلها المشتري.

وقال متحدث باسم شركة طيران الهند: "هذه طائرة قديمة خردة تم بيعها بالفعل من قبلنا، ولا توجد معلومات إضافية لأنها تتعلق بالشخص الذي تم بيعها له".

من جانبه، قال مسؤول في مطار دلهي عند الاتصال به، إنه لم تتأثر أي رحلة طيران أو طائرة عاملة جراء الحادثة. 


 

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