السودان: الدواء والوقود والقمح على وشك النفاذ

حذر مجلس الوزراء السوداني، أمس الأحد، من أن مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح يوشك على النفاد، ولذلك لإغلاق ميناء بورتسودان بسبب الاحتجاجات.



وقال المجلس في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن قضية محتجي شرق البلاد قضية عادلة، ولهم الحق في التعبير السلمي".



وحذر المجلس من إغلاق ميناء بورتسودان والطرق الرئيسية التي تربط بين الشرق وبقية البلاد يضر بمصالح جميع السودانيين.



وأكد المجلس متابعته عن كثب تطورات الأوضاع بشرق السودان خلال الأسابيع الماضية، وإغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد وتداعيات ذلك على المستوى القومي.



وبيّن المجلس أن إغلاق المالميناء يعطل المسار التنموي في البلاد، مشيراً إلى أن مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد بسبب الإغلاق.



ولفت المجلس إلى أن استمرار عملية الإغلاق ستؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع، فضلاً عن التأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد.



وتظاهر محتجون من قبائل البجا بشرق السودان احتجاجاً على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.





رام الله - دنيا الوطن