شاهد: روسيا تختبر إطلاق "صاروخ مذهل" أسرع من الصوت



يذكر أن بوتن قد أعلن عن مجموعة من الأسلحة الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في عام 2018 في واحدة من أكثر خطبه عدائية منذ سنوات، قائلا إنها يمكن أن تصيب أي نقطة في العالم تقريبا وتتفادى الدروع الصاروخية الأميركية.



وأظهرت لقطات مصورة وزعتها الوزارة أن الصاروخ أُطلق أثناء الليل.وكانت روسيا قد اختبرت إطلاق الصاروخ تسيركون من على سفينة حربية في يوليو.