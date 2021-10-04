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محادثات إيرانية سورية في دبي حول ترميم المعالم التاريخية

محادثات إيرانية سورية في دبي حول ترميم المعالم التاريخية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ناقش محمد سامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، مع علي أصغر شلبافيان، نائب وزير السياحة الإيراني ، عن الجهود المبذولة لترميم الآثار التاريخية التي تعرضت للتخريب جراء الحرب في سوريا.

ووفقاً لوكالة (إسنا) الإيرانية، فإن شلبافيان قابل الخليل، أمس، في الجناح السوري بمعرض (دبي إكسبو 2020)، وناقشا التعاون بين البلدين، فضلا عن بناء فنادق جديدة وترميم المعالم التاريخية في سوريا.

فيما استضافت دبي في وقت سابق من اليوم محادثات بين وزيرين من حكومتي الإمارات وسوريا، بشأن الملفات الاقتصادية والتجارية الأكثر إلحاحا المطروحة على الأجندة الثنائية.

وتقول دبي إنها تريد أن يكون (إكسبو)، وهو معرض للثقافات والتكنولوجيا وفنون المعمار ويقام هذا العام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، عرضا للابتكار ومكانا لمناقشة ومواجهة تحديات عالمية مثل التغير المناخي والصراعات والنمو الاقتصادي.

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