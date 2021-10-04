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السعودية: المحادثات مع إيران ما زالت في مرحلتها الاستكشافية

السعودية: المحادثات مع إيران ما زالت في مرحلتها الاستكشافية
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
رام الله - دنيا الوطن
أكد فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، دعم المملكة للجهود الدولية المبذولة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المحادثات مع طهران ما زالت في مراحلتها الاستشكافية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية السعودي، أمس الأحد، مع جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في مقر الوزارة بالرياض.

وكان بن فرحان أعلن في تغريدة عن استقباله بوريل، لبحث العديد من القضايا المشتركة وتعزيز أوجه التعاون، كما أعلن عن توقيع المملكة على مذكرة ترتيبات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر: "نحن قلقون بشكل بالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفيما يتعلق بالمحادثات السعودية الإيرانية، أكد بن فرحان أن المحادثات مع إيران ما زالت في مرحلتها الاستكشافية، مشيرًا إلى أمل المملكة في أن تضع هذه المحادثات أساسًا لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين.

وفي أيلول / سبتمبر الماضي، ذكرت مصادر عراقية، أن مسؤولين من السعودية وإيران التقوا مؤخرًا في بغداد، فيما أكد سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات أسفرت عن تقدم جاد فيما يتعلق بأمن الخليج.

من جهته، قال بوريل إنه تطرق في مناقشاته مع وزير الخارجية السعودي إلى الوضع في اليمن خلال زيارته للرياض، حيث سيلتقي أيضًا بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مضيفًا: "ما يحدث في اليمن مأساة مروعة للناس هناك وله تأثير على المنطقة بأسرها".

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