نيجيريا: مصرع (20) شخصاً في انهيار رصيف نهري



وجاء الحادث بعد أسابيع من غرق قارب في نهر النيجر، مما أسفر عن مقتل العشرات بين ولايتي كيبي والنيجر، شمال وسط نيجيريا.





رام الله - دنيا الوطنلقي ما لا يقل عن (20) شخصاً وفُقد عشرةٌ آخرون في ولاية ريفرز بنيجيريا، أمس الأحد، وذلك بسبب انهار رصيف مراكب صغيرة بشكل مفاجئ.ووقع الحادث قرب بورت هاركورت في منطقة أوريكا بعدما اشتكى السكان كثيراً من تدهور حالة الرصيف لحكومة الولاية، ولكنها لم تقديم حل لمنع الكارثة، وفق ما نقلته (سبوتنك).واتضح أن الرصيف كان مزدحماً بالركاب الذين كانوا في المدينة لتشييع أحد المتوفين عندما انهار فجأة، فيما حاول الغواصون المحليون إنقاذ الضحايا.